Bozdoğan'daki çalışmalar yerinde incelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozdoğan'daki çalışmalar yerinde incelendi

Bozdoğan\'daki çalışmalar yerinde incelendi
20.07.2026 15:15  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öztaban, ilçe genelinde devam eden altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde devam eden yatırım ve hizmet çalışmalarını yerinde takip etmeyi sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öztaban, ilçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmaları inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Fen İşleri Müdürü Barış Mammacı'nın da eşlik ettiği saha ziyaretlerinde, devam eden altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının ilerleyişi değerlendirildi. Öztaban, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için ekiplerle görüş alışverişinde bulundu.

Saha incelemeleri kapsamında yürütülen projelerin mevcut durumu gözden geçirilirken, hizmetlerin daha etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Ekiplerin ihtiyaçları ve çalışma programı da yerinde ele alındı.

Bozdoğan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde aralıksız sürdüğü belirtildi. Vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla saha denetimlerinin düzenli olarak devam edeceği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bozdoğan, Belediye, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan'daki çalışmalar yerinde incelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 16:43:44. #7.13#
SON DAKİKA: Bozdoğan'daki çalışmalar yerinde incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.