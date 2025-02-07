Bozdoğan\'da Araç Vize İstasyonu Hizmete Açılıyor

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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in seçim döneminde söz verdiği araç vize istasyonu projesi, Bozdoğan halkının hizmetine sunuluyor.

Bu önemli proje sayesinde, ilçedeki araç sahipleri artık vize işlemleri için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Bozdoğan Belediyesi, halkın hayatını kolaylaştıran projelerle hizmette fark oluşturmaya devam ediyor.

Bozdoğan'a kazandırılan araç vize istasyonu, yalnızca araç sahiplerinin işlerini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda ilçe esnafına da büyük katkı sağlayacak. Daha önce vize işlemleri için çevre ilçelere gitmek zorunda kalan araç sahipleri, artık bu hizmeti Bozdoğan'da alabilecek. Bu sayede oto tamirciler, lastikçiler, lokantalar ve diğer esnaflar ekonomik olarak güçlenecek.

Belediyenin öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, öncelikle ayda iki kez araç vizesi hizmeti sunulacak. Bozdoğanlılar için zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bu hizmet, aynı zamanda ilçeye gelen araç sahiplerinin Bozdoğan'da vakit geçirerek esnafa kazanç sağlamasına da imkan tanıyacak.

Belediye Başkanı Galip Özel, yaptığı açıklamada Bozdoğan'ın her anlamda gelişmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Seçim döneminde halkımıza bir söz verdik: Bozdoğan'ı hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız dedik. İlçemizin kalkınması, esnafımızın güçlenmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bozdoğanlılar artık vize işlemleri için başka ilçelere gitmeyecek, hizmeti kendi ilçelerinde alacak. Bozdoğan kazanacak, esnafımız büyüyecek" - AYDIN