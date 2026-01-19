Bozdoğan'da askerler Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı ile uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bozdoğan'da askerler Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı ile uğurlandı

Bozdoğan\'da askerler Kur\'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı ile uğurlandı
19.01.2026 12:07  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, askere gidecek gençler için düzenlenen asker yemeği ve eğlence programında hediyeler takdim edildi. Belediye Meclis Üyesi Harun Yağcıoğlu, gençlere hayırlı teskereler diledi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesi Kızılcakır mevkiinde, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençler için asker yemeği ve eğlence programı düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, Bozdoğan Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler askere gidecek gençlere takdim edildi. Programa katılan Bozdoğan Belediye Meclis Üyesi Harun Yağcıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in selamlarını ileterek gençlere hayırlı teskereler diledi. Program kapsamında gençlere Bozdoğan Belediyesi adına Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. Hediyeleri teslim eden Meclis Üyesi Harun Yağcıoğlu, "Ayağınıza taş değmesin, sağ salim gidip gelin. Şimdiden hayırlı tezkereler" ifadelerini kullandı. Askere gidecek gençlerin aileleri ve mahalle sakinleri de programa yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bozdoğan, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan'da askerler Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı ile uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası
Esra Ezmeci'ye hapis cezası
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:57:23. #7.11#
SON DAKİKA: Bozdoğan'da askerler Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı ile uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.