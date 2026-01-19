Bozdoğan\'da askerler Kur\'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı ile uğurlandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesi Kızılcakır mevkiinde, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençler için asker yemeği ve eğlence programı düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, Bozdoğan Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler askere gidecek gençlere takdim edildi. Programa katılan Bozdoğan Belediye Meclis Üyesi Harun Yağcıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in selamlarını ileterek gençlere hayırlı teskereler diledi. Program kapsamında gençlere Bozdoğan Belediyesi adına Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. Hediyeleri teslim eden Meclis Üyesi Harun Yağcıoğlu, "Ayağınıza taş değmesin, sağ salim gidip gelin. Şimdiden hayırlı tezkereler" ifadelerini kullandı. Askere gidecek gençlerin aileleri ve mahalle sakinleri de programa yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN