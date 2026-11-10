Bozdoğan'da Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde yağmura rağmen anıldı - Son Dakika
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Bozdoğan'da Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde yağmura rağmen anıldı

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Bozdoğan\'da Atatürk, vefatının 88\'inci yıl dönümünde yağmura rağmen anıldı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde yağmura rağmen Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerle iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde yağmura rağmen anma töreni düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla ilçede hayat dururken, vatandaşlar Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andı.

Bozdoğan ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Yağmurlu havaya rağmen protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk'e duydukları saygıyı göstermek için Hükümet Konağı bahçesinde bir araya geldi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen tören, saat 08.50'de Bozdoğan Hükümet Konağı bahçesinde başladı. Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene Cumhuriyet Savcısı Muhammet Küçük, siyasi parti ilçe başkanları, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ilçede siren sesleri yükseldi. Yağmura rağmen tören alanında bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrakları yarıya indirildi. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte gerçekleştirilen anma, Bozdoğan'da duygu dolu anlara sahne oldu.

Hükümet Konağı bahçesindeki resmi törenin ardından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri, Bozdoğan Belediye Düğün Salonu'nda devam edecek. 'Bir Milletin Hafızası' temasıyla düzenlenen programda oratoryo, öğrenci şiirleri, koro ve video gösterimleri yer alacak. Bozdoğanlılar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anacak.

Kaynak: İHA
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