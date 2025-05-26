Bozdoğan\'da Berber ve Kuaför Denetimleri Sıkı Tutuluyor

Bozdoğan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren berber ve kuaför salonlarını mercek altına aldı. Halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen kuralları, ruhsat belgeleri, fiyat tarifeleri ve çalışma şartları titizlikle incelendi.

Vatandaşlara daha kaliteli ve güvenli hizmet sunulmasını amaçlayan denetimlerde, işyeri sahiplerine mevzuata uygunluk konusunda bilgilendirme de yapıldı. Ekipler, hijyen kurallarına riayet eden işletmelere teşekkür ederken, eksikliği bulunan bazı işletmelere ise uyarılarda bulundu. Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirterek, "Hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önemli. Tüm esnafımızın kurallara uyması hem kendi itibarı hem de halkımızın memnuniyeti açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, özellikle kişisel bakım hizmeti veren işletmelerde hijyenin vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, denetimlerin hem rehberlik hem de kamu sağlığı açısından sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN