Bozdoğan'da Cumhuriyet'in 103. yılı, 10 okulun katılımıyla kutlandı - Son Dakika
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Bozdoğan'da Cumhuriyet'in 103. yılı, 10 okulun katılımıyla kutlandı

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Bozdoğan\'da Cumhuriyet\'in 103. yılı, 10 okulun katılımıyla kutlandı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü, ilçe stadyumunda düzenlenen ve 10 okulun katıldığı törenle kutlandı. Törende öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlenirken, Kaymakam Sözen'in fırsat eşitliği vurgusu dikkat çekti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü, yoğun katılım ve birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni toplarken, Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in Cumhuriyet'in sunduğu fırsat eşitliğine ilişkin sözleri törene damga vurdu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilçe stadyumunda kutlama programı düzenlendi. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sise rağmen Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı törene Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlama programına ilçedeki 10 okul katıldı.

Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet temalı şiirler seslendirerek hazırladıkları birbirinden özel gösterileri sergiledi. Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel hazırlanan etkinlikler, töreni takip eden vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Törende konuşan Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Cumhuriyet'in Türk milletine kazandırdığı değerleri anlattı. Cumhuriyet'in fırsat eşitliğinin en önemli güvencesi olduğunu vurgulayan Sözen, kendi hayatından verdiği örnekle dikkat çekti.

Kaymakam Sözen, konuşmasında "Büyük Atatürk'ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşı, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmış ve bu zafer, milletimizin karakterine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet'le taçlandırılmıştır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturarak demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin dayanağı olmuştur. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Zaferlerle dolu mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman milletimiz, huzur ve birlik beraberlik içerisinde Atamızın bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacaktır. Atamızın, 'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' sözünden hareketle tek bir dakika yorulmadan, bıkmadan, usanmadan müspet ilmi kendimize rehber edinerek bilimde, sanayide, sporda, sanatta, kültürde, eğitimde ve sağlıkta en ufak bir zafiyet göstermeye hakkımız yoktur. Muasır medeniyetler seviyesinin en tepesine çıkmak Atamızın bizlere vasiyetidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizlere emanet ettiği Cumhuriyet ve demokrasi sayesinde ülkemizin dört bir yanından, herhangi bir çocuk, doktor, öğretmen, hakim, savcı, kaymakam, vali olma hayali kurup bunu gerçekleştirme şansına sahiptir. Büyük bir gururla söylüyorum ki nesiller boyunca Nazilli'de çiftçilik yapmış, ilkokul mezunu bir ailenin evladı olarak bugün sizlere Bozdoğan Kaymakamı olarak hitap etmenin en derin sevinci ve heyecanı içerisindeyim. Gençler, sözlerime Büyük Atatürk'ün bir sözüyle son vermek istiyorum: 'Her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışma ve müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Başarılı öğrenciler, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde ödül almanın mutluluğunu yaşadı.

Kutlama programında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü sırasında Bozdoğan Belediyesi ekipleri tarafından yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Gökyüzünü kaplayan balonlar renkli görüntüler oluştururken, vatandaşlar bu anları ilgiyle takip etti.

Öğrencilerin şiirleri, gösterileri ve çeşitli etkinliklerle devam eden kutlamalar, Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Bozdoğan'da birlik ve beraberlik görüntülerine sahne olurken, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Kaynak: İHA
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