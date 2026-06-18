Bozdoğan'da hastalıklı ilekler imha edildi - Son Dakika
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Bozdoğan'da hastalıklı ilekler imha edildi

Bozdoğan\'da hastalıklı ilekler imha edildi
18.06.2026 12:30  Güncelleme: 12:32
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde incir üretimini tehdit eden hastalık ve zararlılarla mücadele kapsamında ilek pazarında denetlenen hastalıklı ilekler toprağa gömülerek imha edildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde incir üretimini tehdit eden hastalık ve zararlılarla mücadele kapsamında ilek pazarında gerçekleştirilen denetimlerde hastalıklı olduğu belirlenen ilekler imha edildi.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilek pazarında yürütülen denetimlerde, bitki sağlığı açısından risk oluşturan hastalık ve zararlılarla bulaşık olduğu tespit edilen ilekler ile kalite kriterlerini karşılamayan ürünler tek tek belirlendi. Üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve ilçedeki incir üretiminin korunması amacıyla, denetimler sonucunda uygun olmadığı belirlenen ilekler için imha kararı alındı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince tutanak altına alınan ilekler, Bozdoğan Belediyesi Zabıta ekiplerinin koordinasyonunda bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla toprağa gömülerek imha edildi.

Yetkililer, incir üretiminde önemli ekonomik kayıplara neden olabilen hastalık ve zararlıların yayılmasını önlemek amacıyla ilek pazarındaki kontrollerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçe Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından ilek pazarında yürütülen denetimler aralıksız devam etmektedir. Gerçekleştirilen kontrollerde, bitki sağlığı açısından risk oluşturan hastalık ve zararlılarla bulaşık olduğu tespit edilen, ayrıca kalite kriterlerini karşılamayan ilekler belirlenmiştir. Üreticilerimizin ve ilçemiz incir üretiminin korunması amacıyla söz konusu ilekler, Bozdoğan Belediyesi Zabıta ekipleri ile koordineli olarak imha edilmiştir. İncir üretiminde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi, hastalık ve zararlıların yayılımının engellenmesi amacıyla ilek pazarındaki denetim ve kontrollerimiz titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan'da hastalıklı ilekler imha edildi - Son Dakika

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