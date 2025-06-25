Bozdoğan\'da Kadına Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Bozdoğan'da Kadına Şiddet, Bağımlılıkla Mücadele ve Çocuk Koruma Konularında Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat başkanlığında "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele", "Bağımlılıkla Mücadele" ve "Çocuk Koruma Kanunu" çerçevesinde önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, İlçe Emniyet Amiri Yavuz Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Aydın ile birlikte ilgili kurumların daire amirleri katıldı.

Toplantıda, aile içi şiddetin önlenmesi, kadına yönelik şiddetle etkin mücadele yolları, bağımlılıkla mücadele stratejileri ve çocukların korunmasına yönelik uygulamalar masaya yatırıldı. Katılımcılar, kurumlar arası iş birliğinin artırılması, farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması ve saha uygulamalarının güçlendirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulundu.

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, toplumun en hassas noktalarına dokunan bu konularda tüm kurumların üzerine düşeni titizlikle yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. - AYDIN