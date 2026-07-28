Başkan Özel, merkez mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi - Son Dakika
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Başkan Özel, merkez mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi

Başkan Özel, merkez mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi
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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, merkez mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda kırsal mahalle düzenlemesini değerlendirdi. 45 mahallenin statüsünü koruyacağı düzenlemenin Ağustos ayında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karara bağlanması bekleniyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, merkez mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını, vatandaşlardan gelen talepleri ve devam eden belediye hizmetlerini değerlendirdi. Toplantıda, Ağustos ayında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülmesi beklenen kırsal mahalle düzenlemesi de ele alındı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçedeki merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, devam eden belediye çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilirken, kırsal mahalle düzenlemesine ilişkin son durum da görüşüldü.

Başkan Özel, kırsal mahalle düzenlemesinin Bozdoğan Belediye Meclisi'nde tüm siyasi partilerin ortak desteğiyle oy birliğiyle kabul edilerek Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildiğini hatırlatarak, "Kırsal mahalle konusunda vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talepleri titizlikle değerlendirdik. Gerekli hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra düzenlemeyi Belediye Meclisimize sunduk. Meclisimizde tüm siyasi partilerin ortak iradesiyle oy birliğiyle kabul edilen kararımızı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ilettik. Sürecin tamamlanmasının ardından konunun Ağustos ayı meclis toplantısında karara bağlanmasını bekliyoruz" dedi.

45 mahalle için son aşamaya gelindi

Başkan Özel, düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte Bozdoğan'da 45 mahallenin kırsal mahalle statüsünü koruyacağını belirterek, bunun Aydın genelinde önemli bir örnek oluşturacağını ifade etti.

Çalışmaların yalnızca 45 mahalleyle sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Özel, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan diğer mahallelerden de yoğun talepler aldıklarını söyledi.

Başkan Özel, "Akçay, Eymir, Madran ve benzeri mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız da geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Bu mahallelerimizi birbirinden ayırmamız mümkün değil. Bizim anlayışımızda mahalle ayrımı da vatandaş ayrımı da yoktur" ifadelerini kullandı.

Kırsal mahalle statüsünün sağladığı avantajların tüm Bozdoğan'a yayılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Özel, "Amasya Mahallemizde yaşayan vatandaşımız su ücretindeki indirimlerden, emlak vergisi ve diğer yasal avantajlardan yararlanırken; Madran'daki, Eymir'deki ya da Akçay'daki vatandaşımızın aynı haklardan yararlanamaması için çalışıyoruz. Mücadelemiz, bu haklardan Bozdoğan'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan tüm vatandaşlarımızın eşit şekilde faydalanabilmesidir" dedi.

Toplantının sonunda muhtarların mahallelere ilişkin taleplerini dinleyen Başkan Özel, Bozdoğan'ın her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bozdoğan'ın her mahallesi bizim için aynı değere sahiptir. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak her çalışmanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özel, merkez mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi - Son Dakika

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