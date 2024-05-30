Bozdoğan'da Kur'an Kursu Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Bozdoğan'da Kur'an Kursu Mezuniyet Töreni

Bozdoğan\'da Kur\'an Kursu Mezuniyet Töreni

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Birgili 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda yıl sonu mezuniyet töreni düzenlendi. Törende minik öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinin katılımıyla mezuniyet sevinci yaşadılar. Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve çocukların dini eğitimlerini tamamlamış olmasının önemi vurgulandı. Mezuniyet törenine Bozdoğan Kaymakamı, Aydın İl Müftüsü ve ilçe protokol üyeleri de katıldı.

30.05.2024 09:38
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Birgili 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda yıl sonu mezuniyet töreni düzenlendi. Kursu başarıyla tamamlayan minik öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende mezuniyet sevinci yaşadılar.

Mezuniyet töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından yapılan konuşmalarda, çocukların dini eğitimlerini tamamlamış olmasının önemi vurgulandı. İl Müftüsü Hasan Güneş, "Kur'an-ı Kerim'i, dini ve milli değerleri ve birçok güzelliği öğrenen yavrularımızla bizi bir araya getiren Rabbimize hamd ediyorum. Bizlere bu güzel duyguları yaşatan yavrularımıza, çocuklarını kurslarımıza gönderen siz kıymetli velilerimize ve değerli öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan evlatlarımızın milli ve manevi duygulularla büyümeleri için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde de yeni yavrularımızı kurslarımıza sizlerin referans ve desteklerinizle bekliyoruz. Ne mutlu sizlere ki, Peygamber efendimizin 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerinizdir.' müjdesine nail olanlardansınız" ifadelerini kullandı.

Minik öğrenciler kurs süresince öğrendikleri duaları ve sureleri okurken, sahneledikleri kısa gösterilerle de büyük beğeni topladı. Mezuniyet töreni, öğrencilere katılım belgelerinin verilmesi ile sona erdi.

Mezuniyet törenine Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, ilçe protokol üyeleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan'da Kur'an Kursu Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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