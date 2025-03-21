Bozdoğan\'da Market Denetimleri Hız Kazandı

Bozdoğan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, raflardaki ürünler titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında; fiyat etiketi kontrolleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti ve genel hijyen şartlarına uygunluk gibi konular detaylı bir şekilde değerlendirildi. Kurallara aykırı durumlar tespit edilen işletmeler hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, halkın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması bizim için çok önemli. Marketlerde tarihi geçmiş ürünlere ve etiket oyunlarına göz yummayacağız. Tüketici haklarını korumak adına denetimlerimiz devam edecek" dedi.

İlçe genelinde güvenli ve sağlıklı bir ticaret ortamı sağlamak adına çalışmaların kararlılıkla sürdürmeye devam edileceği belirtildi. - AYDIN