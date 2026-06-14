Bozdoğan\'da Tarımsal Üretim Değerlendirildi

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Erdem ile birlikte ilçede örtü altı üretim faaliyeti yürüten üreticiyi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette üretim alanlarında incelemelerde bulunulurken, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. Seralarda yapılan üretim süreci yerinde değerlendirilerek, verimlilik ve üretim kalitesine ilişkin gözlemler gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında üreticinin talep ve önerileri de dinlenirken, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretim anlayışının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, ilçede tarımsal üretimin daha da ileriye taşınması için sahada inceleme ve üreticiyle doğrudan temasların önemine dikkat çekti. Bozdoğan'da yürütülen örtü altı üretimin bölge ekonomisine katkı sağladığı belirtilirken, benzer ziyaretlerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN