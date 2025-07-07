Bozdoğan\'da Trafik Güvenliği için Hızlı Temizlik

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde trafik güvenliğini tehdit eden yağlı zemin, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle temizlendi.

Bozdoğan Haydere ile Dömen Mahallesi arasındaki yolda, bir balık tankerinden sızdığı tahmin edilen yağlı madde nedeniyle kayganlaşan zemin sürücüler için tehlike oluşturdu. Durumun bildirilmesi üzerine Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yol yıkama aracıyla yapılan temizlik çalışmasıyla yol güvenli hale getirildi. - AYDIN