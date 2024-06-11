Bozdoğan Kaymakamı Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti

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Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek yaz kursları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Kaymakam Gökçe, Gençlik Merkezi'nde etüt yapan öğrenciler ile sohbet etti ve gençlere derslerinde başarılar diledi.

Kaymakam Gökçe'ye ziyareti sırasında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Türkkal ve Gençlik Merkezi Müdürü İlknur Ölgün eşlik etti. Yetkililerden yaz döneminde açılacak olan kurslar hakkında detaylı bilgi alan Gökçe, merkezin sağladığı imkanları yerinde inceledi. Gençlik Merkezi'nde öğrenciler, sessiz ve serin bir ortamda ders çalışma imkanı bulurken, merkezdeki etüt ve özel kurs sınıfları gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmalarının hedeflendiğini belirten Kaymakam Gökçe, öğrencilerin bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmasını temenni ederek, eğitimlerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret sırasında öğrencilere başarılar dileyen Gökçe, merkezin sunduğu imkanların gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. - AYDIN