Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe İlçe Müdürleri ve Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe İlçe Müdürleri ve Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe İlçe Müdürleri ve Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak, hizmetleri daha etkili kılmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla ilçe müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, mahalle muhtarlarının sunduğu bilgilerin ilçe yöneticileriyle birlikte çözüm yolları bulmak için değerlendirileceği ve Kaymakam Gökçe'nin ilçe yönetimiyle birlikte daha iyi hizmetler sunmak adına koordineli bir çalışma içinde olacaklarını belirttiği ifade edildi.

19.04.2024 11:17
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Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe ilçe müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelirken, toplantıda ilçenin değerlendirilmesi ve koordinasyonu üzerine önemli konular ele alındı.

Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe ilçenin sorunlarına çözüm bulmak, hizmetleri daha etkili kılmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına koordinasyon toplantısı düzenledi. Kaymakam Gökçe muhtarların seçim sonuçlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar dilerken, muhtarlar da mahallelerinin karşılaştığı sorunlar ve ihtiyaçları hakkında bilgi verdi. Mahalle muhtarlarının sunduğu bilgilerin ilçe yöneticileriyle birlikte çözüm yolları bulmak için değerlendirileceği belirtilen toplantıda Kaymakam Gökçe, ilçe yönetimi ile birlikte daha iyi hizmetler sunmak adına koordineli bir çalışma içinde olmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe İlçe Müdürleri ve Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe İlçe Müdürleri ve Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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