Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Örentaht ve Hışımlar Mahalleleri'ni ziyaret etti

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Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, İlçe Müftüsü Hamza Yıldırım ile birlikte Örentaht ve Hışımlar Mahalleleri'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, hayırsever vatandaşlar tarafından inşa edilen ve yenilenen camileri inceleyen Kaymakam Gökçe, yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve vatandaşlarla birebir iletişim kurmak amacıyla Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe'nin mahalle ziyaretleri sürüyor. Kaymakam Gökçe son olarak yanına İlçe Müftüsü Yıldırım'ı da alarak Örentaht ve Hışımlar Mahallelerini ziyaret etti. Hayırsever vatandaşlar tarafından inşa edilen ve yenilenen camileri inceleyen Gökçe ve Yıldırım, ardından mahallelerde düzenlenen hayır cemiyetlerine katıldı. Cemiyetlerde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Gökçe, mahalle muhtarlarından mahallelerin sorunları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Gökçe, "İlçemize camileri kazandıran ve yenilenmesine katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullanarak mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. - AYDIN