Başkan Özel, Kaymakam Sözen’i ağırladı

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'e iade-i ziyarette bulundu.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette, ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve Bozdoğan'ın öncelikli ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Özel, Bozdoğan'a en iyi hizmeti sunabilmek adına tüm kamu kurumlarıyla uyum içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla ilçeye değer katacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.