Bozdoğan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliği, motosikletlilere kask çağrısı yaptı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çeşitli konularda uyarılarda bulunuldu.

Bozdoğan Kaymakamlığı ile Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği tarafından hazırlanan bilgilendirme görselleriyle özellikle trafik güvenliği ve çevreyi rahatsız eden davranışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Trafik güvenliğine yönelik uyarılarda motosiklet sürücülerine kask kullanmaları çağrısı yapılırken, kask kullanımının yalnızca sürücüyü değil, sevdiklerini de koruduğuna dikkat çekildi. Sürücülerin trafikte daha güvenli hareket etmeleri ve kurallara uymaları gerektiği vurgulandı.

İlçede huzurun korunmasına yönelik hazırlanan diğer bilgilendirmede ise gece saatlerinde çevreyi rahatsız edecek davranışlardan kaçınılması istendi. Açık egzozlu motosikletlerle çevreye gürültü verilmemesi, araçlarda yüksek sesli müzik dinlenmemesi ve meskun mahallelerde gece saatlerinde yüksek sesle konuşularak gürültü yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Ayrıca meskun mahallelerde ve düğünlerde silahla havaya ateş edilmemesi gerektiği hatırlatılırken, araç ve motosikletlerle yarış yaparak çevrenin rahatsız edilmemesi istendi.

Bozdoğan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan bilgilendirmelerde, vatandaşların kurallara riayet ederek ilçenin huzur ve güvenliğine katkı sağlamasının önemine dikkat çekildi.