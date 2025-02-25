Bozkır\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Finalleri Coşkuyla Gerçekleştirildi

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Konya'nın Bozkır ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları" finalleri büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen "Şehrimiz İmzamız" projesi çerçevesinde, Bozkır ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları" finalleri büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması hedeflenirken, turnuvaya katılan takımlar, öğretmenler ve hakem heyeti de büyük bir özveriyle çalıştı. Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü, turnuvada yer alan tüm takımlara, takımları hazırlayan sınıf öğretmenlerine ve hakem heyetine teşekkür etti. - KONYA