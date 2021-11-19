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Bozkurt "Siz değer üretin başarı kendiliğinden gelir" - Son Dakika

Bozkurt "Siz değer üretin başarı kendiliğinden gelir"

19.11.2021 17:21
Bozkurt "Siz değer üretin başarı kendiliğinden gelir"

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öznur Bozkurt, ilgi, yetenek, yetkinlik gibi kişisel özelliklerin girişimcilikte etkisi olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öznur Bozkurt, ilgi, yetenek, yetkinlik gibi kişisel özelliklerin girişimcilikte etkisi olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Başarılı Girişimci Olmak İçin Yol Haritamızı Nasıl Çizmeliyiz?" başlıklı etkinlik, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Zeynep Kömür'ün yönetiminde gerçekleşen programda Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öznur Bozkurt; katılımcılara, girişimcilikte yol haritası çizilmesi ve başlanan girişimin sürdürülebilmesi konularında önemli bilgiler aktardı. Bozkurt, üretimi gerçekleştirirken; kullanılan kaynakların korunması, geleceğe aktarılması gibi sosyal ve çevresel açıdan katkı sağlayan faaliyetlerin tümünün sürdürülebilir girişimcilik olduğuna değindi.

Girişimcilikte odaklanılması gereken farklı noktalar olduğunu ifade eden Bozkurt, az sayıda sadık müşterinin, çok sayıda hoşnut müşteriden daha iyi olduğunu belirterek sürdürülebilir girişimcilikte, kazan kazan stratejisini geliştirmenin önemine vurgu yaptı. Sürdürülebilir girişimcilik kapsamında tasarruf ve çevre dostu girişimciliklere çarpıcı örnekler veren Bozkurt, fikirlerin nasıl başarılara ulaştığını anlattı.

Girişimcinin fırsatları herkesten önce gören kişi olduğuna değinen Doç. Dr. Öznur Bozkurt, kendini tanımanın önemine dikkat çekti. İlgi, yetenek, yetkinlik gibi kişisel özelliklerin girişimcilikte etkisi olduğunu dile getiren Bozkurt, başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken özellikleri açıkladı.

"Yenilikçi olunmalı"

İyi bir girişimci olmak için, öncelikli olarak yenilikçi bir girişimcilik fikrinin olması gerektiğine işaret eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, fikri desteklemek için sermayenin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi. Bir fikrin hayata geçirilebilmesi için sektörü ve rakipleri iyi tanıyarak, teknolojiyi ve yasal prosedürleri takip etmenin önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bozkurt, sermayenin girişimcilikteki öneminin altını çizdi.

Girişimcilik yolculuğuna atılmak isteyen kişilerin, hibe ve destek sağlayabilecekleri kurum ve kuruluşlar hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Öznur Bozkurt, bu desteklerle fikirlerini hayata geçirenler üzerinden örnekler verdi. Programın son bölümünde, Girişimci Uzmanı Engin Çavuş yayına katılarak kendi girişimcilik hikayesi ve süreçleri hakkında bilgiler vererek katılımcıların sorularına ışık tuttu. - DÜZCE

Bozkurt Siz değer üretin başarı kendiliğinden gelir
Bozkurt Siz değer üretin başarı kendiliğinden gelir

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozkurt 'Siz değer üretin başarı kendiliğinden gelir' - Son Dakika


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