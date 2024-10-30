Bozkurt\'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in çağrısıyla, Türkiye Cumhuriyetin 101. yılı Bozkurt'ta coşkulu bir etkinlikle kutlandı. Bu özel günü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın önemini vurgulayan Başkan Çelik, kutlamalara coşkulu katılım gösteren ilçe halkına teşekkür etti.

Bozkurt Belediyesi tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, saat 19: 23'te İstasyon Kafede düzenlenen fener alayı ile başladı. Bozkurt'un cadde ve sokaklarını aydınlatan fener alayında, Bozkurt halkı ellerinde meşalelerle Cumhuriyetin ışığını taşıdı. Hep bir ağızdan Cumhuriyet coşkusu içinde yürüyen halk, ilçeye adeta bayram havası kattı. Fener alayının ardından Sebze Pazarı'nda sevilen sanatçı Ayşe Dinçer sahne aldı. Dinçer, seslendirdiği şarkılarla Bozkurt halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Bayram coşkusunun müziğin gücüyle birleştiği gecede, Bozkurtlular, Cumhuriyet'in 101. yılını dans ve şarkılarla kutladı. Renkli görüntülerin yaşandığı konser, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, bu anlamlı geceyi organize eden tüm ekibe ve katılımcılara teşekkür etti. Başkan Çelik, "Cumhuriyetimizin 101. yılını halkımızla birlikte kutlamak, ülkemizin geleceğine olan inancımızı daha da güçlendirdi. Bu güzel bayramı bizimle kutlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ