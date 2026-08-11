Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 yıl önce yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler, dualarla anıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 65 kişi ve kaybolan 7 kişi için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Felaketin beşinci yıldönümü dolayısıyla Bozkurt ilçesindeki Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı, Bozkurt Belediyesi ile Bozkurt Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi, dualar okundu.

Programa katılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif Müezzini Rıdvan Akbaş ile Şükrü Aslıeren de hayatını kaybedenler için dua etti.

Mevlit programına Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ile Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından vatandaşlara ilçeye özgü geleneksel etli pilav ile ayran ikram edildi.

Programın ardından Milletvekili Ekmekci, Kaymakam Koçdoğan, AK Parti İl Başkanı Sevgilioğlu ve beraberindekiler, sel felaketinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti.

Selde eşini kaybeden Özlem Keşepli, "Onca yaşanan olaydan sonra bizler yine burada, eşimin bıraktığı gibi işyerimizde devam ediyoruz. Bundan sonra da eşimi unutmadan, onu hatırlayarak devam edeceğiz. Selin üzerinden 5 yıl geçmiş, 5 yıl ağlamakla geçti. Çok acı, eşimi kaybettim. Eş acısı, evlat acısı başka bir şey, unutamıyorum. Allah kimseye böyle afetler yaşatmasın" dedi.