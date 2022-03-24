Bozuk yollar taşımalı eğitimi aksatıyor dendi... Vali haberi alır almaz harekete geçti - Son Dakika
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Bozuk yollar taşımalı eğitimi aksatıyor dendi... Vali haberi alır almaz harekete geçti

24.03.2022 15:16

Bozuk yollar taşımalı eğitimi aksatıyor dendi.

Bozuk yollar taşımalı eğitimi aksatıyor dendi... Vali haberi alır almaz harekete geçti

SİVAS - Bozuk yollar taşımalı eğitimi aksatıyor dendi, harekete geçen vali kısa sürede problemi çözdü.

Sivas'ta taşımalı eğitim yapılan merkeze bağlı Tahtit ve Doğanca köylerinde yağışlar nedeniyle yollar bozuldu. Yollar bozulunca öğrencilerin okula taşınmasında aksamalar meydana geldi. Durumu haber alan Sivas Valisi Salih Ayhan problemin hemen çözülmesi talimatını verdi. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yerinde incelemelerde bulundu. Aşırı tahrip olan yolun mevsimsel şartlar nedeniyle kısa sürede onarılamayacağı anlaşılınca, Hasbey-Tahtit güzergahındaki yaklaşık 4 km'lik alternatif yol onarılarak hizmete alındı.

Ulaşımda engel tanımadıklarını belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, "Eğitim konusu da bizim en önceliğimizdir. Çocuklarımızın taşımalı eğitimde sorun yaşamadan okullarına gidebilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın eğitimlerinden geri kalmaları hiç arzu etmeyeceğimiz bir konudur. Bu nedenle öğrencilerimizin okullarına daha konforlu ulaşmaları için Hasbey-Tahtit güzergahındaki yaklaşık 4 km'lik yol hayata geçirilmiştir" dedi.

Bozuk yollar taşımalı eğitimi aksatıyor dendi... Vali haberi alır almaz harekete geçti
Bozuk yollar taşımalı eğitimi aksatıyor dendi... Vali haberi alır almaz harekete geçti
Bozuk yollar taşımalı eğitimi aksatıyor dendi... Vali haberi alır almaz harekete geçti

YORUMLAR
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Salih Ayhan, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozuk yollar taşımalı eğitimi aksatıyor dendi... Vali haberi alır almaz harekete geçti - Son Dakika


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