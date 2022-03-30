Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cerrah'tan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cerrah'tan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

30.03.2022 10:31
Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cerrah'tan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Başhekim Caner Cerrah Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Başhekim Cerrah'a nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. Cerrah'a çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca ziyaretin anısına Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cerrah'tan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cerrah'tan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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