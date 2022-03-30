Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cerrah'tan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Başhekim Caner Cerrah Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Başhekim Cerrah'a nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. Cerrah'a çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca ziyaretin anısına Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti. - BİLECİK