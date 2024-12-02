Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu\'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerin hakları ve yaşam standardının önemine dikkat çekti. Engelli bireylerin toplumda varlık göstermelerinin zenginlik katacağını vurguladı.

02.12.2024 17:44  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Birleşmiş Milletler tarafından Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gündür. Engelli olmak bir kusur değildir. Hiçbir engelin seçim olmadığı gibi her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Çünkü bir ülkenin huzuru, onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanır. Engelli vatandaşlarımızın, diğer kişilerle aynı düzeyde haklara sahip olduklarının bilinciyle ve insan onuruna yakışır yaşam standartlarına ulaşmasına yönelik katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar yürütmek temel görevlerimiz arasında yer almalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, toplumsal duyarlılığımızın artmasına ve farkındalık düzeyimizi yeniden değerlendirmemize vesile olmasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte, engellerin aşıldığı bir hayat diliyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Politika, Bozüyük, Aralık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:57 Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11’leri açıklandı Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
07:49 Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad’ın elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
07:32 MasterChef’te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:11 Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
23:57 Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 19:22:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.