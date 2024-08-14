Bozüyük Belediye Başkanı İstanbul\'da Ekrem İmamoğlu\'nu Ziyaret Etti

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bir takım ziyaretler için gittiği İstanbul'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Başkan İmamoğlu'nun Bozüyük'e kazandırdığı, yapımı tamamlanmak üzere olan değerli proje ve ileride yapılması planlanan faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan İmamoğlu'na misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK