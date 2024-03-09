Bozüyük Belediye Başkanı Kooperatif Üyeleriyle Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret ederek kooperatif üyeleri ile bir araya geldi.
Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki yeni dönem belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adayları ile birlikte ilk olarak Kooperatif Başkanı Necati Arslan'ı makamında ziyaret ederek görüştü ve daha sonra kooperatif üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu kooperatif üyelerine hitaben bir konuşma yaparak "Bozüyük'ün birçok fabrikası var, bu fabrikalardaki tesislerde çalışan insanlarımıza büyük katkılar var ama Taşıyıcılar Kooperatifi Bozüyük'ün yerli bir fabrikası. Bozüyük'e büyük katkınız var, bunun için siz emeği geçen tüm taşıyıcılara Bozüyük halkı adına teşekkür ediyorum. Eski dönemlerde 500'ü geçen üye sayısı vardı kooperatifin, şu an 328 üye ile görev yapmakta. Biz elimizden geldiğince Sanayi tesislerinin nakliye işlerini kooperatifimiz kanalıyla yapması için her türlü girişimlerde bulunuyoruz, bunu siz de biliyorsunuz eminim. Şu anda bulunduğumuz yerde arka tarafta bir sıkıntı olduğu zaman başkanımız aradığı her an belediyenin bütün imkanlarıyla katkı vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde görev bize nasip olursa bu konuda da bir çalışma yapacağız" dedi.
Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca "Deprem sırasında deprem bölgelerine gönderdiğimiz katkıları bizden hiç bir ücret istemeden o bölgeye götüren tır şoförlerimiz var. Çok büyük destekleri oldu" diyerek teşekkür etti. Yeni dönemde yapmak istediği devlet demiryollarının üstünden geçecek üst geçit projesi hakkında bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra kooperatif üyelerinin istek ve taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı.
Başkan Bakkalcıoğlu ardından beraberindekilerle birlikte Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Necdet Kayırmaz ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık'ı ziyaret etti. Ziyaretlerinde sohbet ederek istek ve taleplerini dinlediği kooperatif başkanı Kayırmaz ve oda başkanı Kayacık'a sıcak karşılamaları nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK
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