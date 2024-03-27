Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Çarşı Mahallesi Setbaşı mevkiinde yürüyüş yaptı

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Çarşı Mahallesi Setbaşı mevkiinde çıktığı yürüyüşte hemşehrileriyle selamlaştı, yürüyüşün sonunda Setbaşı Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, soğuk havaya rağmen yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Çarşı Mahallesi Setbaşı yürüyüşünde katılımcılara göstermiş oldukları yoğun ilgi ve sevgi dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Bakkalcıoğlu, Setbaşı Kıraathanesi'ni de ziyaret ederek, Çarşı Mahalleli hemşehrileriyle bir araya geldi.

Bakkalcıoğlu, mahalle sakinlerine yapılacak projeler ile Belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.