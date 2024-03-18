Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Hemşehrileriyle İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Hemşehrileriyle İftar Programında Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Hemşehrileriyle İftar Programında Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Çarşı Mahalle Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Ferat Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katılarak hemşehrileri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, iftar öncesinde ve sonrasında hemşehrileriyle sohbet etti ve 'hayırlı ramazanlar' diledi.

18.03.2024 10:35  Güncelleme: 10:42
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Çarşı Mahalle Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Ferat Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katılarak hemşehrileri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ferat Cami önü ve bahçesinde düzenlenen iftar programına beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adayları ile birlikte katıldı. Ezanın okunması ile dualar eşliğinde hep birlikte oruçlar açıldı. Başkan Bakkalcıoğlu iftar öncesinde ve sonrasında bir araya geldiği hemşehrileri ile görüşerek sohbet etti, 'hayırlı ramazanlar" diledi. İftar programını düzenleyen Çarşı Mahalle Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Ferat Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticileri ile de görüşen Başkan Bakkalcıoğlu "Allah hayırlarınızı kabul etsin" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu iftar programının ardından beraberindekilerle birlikte Çavuşlar Kıraathanesi ile Köyler Derneği Kıraathanesi'ni de ziyaret ederek hemşehrilerini selamladı, 'hayırlı ramazanlar' diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Hemşehrileriyle İftar Programında Buluştu - Son Dakika

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