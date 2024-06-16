Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Hemşerilerinin Bayramını Kutladı

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bayramın ilk günü ilçe mezarlığına gelerek kabir ziyareti yapan hemşerilerinin bayramını kutladı.

Mezarlık ziyaretine aileleri ile birlikte gelen çocuklar da Başkan Bakkalcıoğlu'nun elini öperek bayramını kutladı. Mezarlık içerisinde görev yapan personel ile de görüşen Başkan Bakkalcıoğlu onların da bayramlarını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bozüyük İlçe mezarlığında ayrıca yakınlarını ve sevdiklerini ziyaret eden vatandaşlara Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından şeker ikramında bulunuldu. Mezarlık genelinde gün boyu sesli anons sistemi ile Kur'an-ı Kerim tilaveti yayını yapılacağı ve minik ocaklarda buhur yakılacağı öğrenildi. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından düzenlenen ücretsiz otobüs seferleri de yoğun ilgi görürken mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ücretsiz olarak hizmet verdi.

Ücretsiz seferlerden faydalanan vatandaşlar bu anlamlı hizmet için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve görevlilere teşekkür etti. - BİLECİK