Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Ziyaretlerine Devam Ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ilçe genelindeki ziyaretlerine devam ediyor.
Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Saraycık Caddesi üzerinde hizmet veren iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve hemşehrilerini selamladı. Yurttaşların talep ve önerilerini dinleyen Bakkalcıoğlu, kente artı değer katacağına inandığı fikir ve projelerini paylaştı.
Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra Demirdöküm Fabrikası çalışanlarıyla buluştu. Demirdöküm Fabrikası'nı ziyaret ederek çalışanlarla bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, tüm emekçilere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek ilgi ve destekleri için teşekkür etti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca sabah saatlerinde Eczacıbaşı Artema Fabrikası'nı da ziyaret ederek sabahın ilk ışıklarıyla mesailerine başlayan fabrika direktörü Vedat Sarıgöl'e ve üretime katkı sağlayan emekçilere işlerinde kolaylıklar diledi.
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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