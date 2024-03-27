Bozüyük Belediye Başkanı Terminal Esnafını Ziyaret Etti

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Otobüs Terminali esnafına konuk oldu.

Bozüyük Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Bakkalcıoğlu, terminal ziyaretinde seyahat acentelerini tek tek dolaştı. Terminal esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, terminalde bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek Ramazan aylarını tebrik etti. Çalışmaları ve projelerinin yanı sıra yeni dönemde ilçeye kazandırılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu, esnafın talep, görüş ve önerilerini dinledi.

BİEN SERAMİK FABRİKASI'NA ZİYARET

Daha sonra BİEN Seramik Fabrikası'nı ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, iş başı yapacak akşam vardiyası ile vardiyalarını tamamlayarak evlerine dönecek olan çalışanları selamladı, hallerini hatırlarını sordu. Başkan Bakkalcıoğlu, fabrika personeline misafirperverlikleri ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bakkalcıoğlu, okul çıkışında karşılaştığı öğrencilerle de kucaklaşarak sohbet etti. Öğrenciler tarafından sevgiyle karşılanan Bakkalcıoğlu, "Geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızın göstermiş oldukları ilgi ve sevgi bize de moral oldu. Gelecekleri güzel olsun inşallah" dedi.