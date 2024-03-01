Bozüyük Belediye Başkanı, trafik sorununu çözmek için üst geçit projesi başlatacak

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Yeni dönemin dev projelerinden biri üst geçit olacaktır. Eğer Devlet Demiryolları yapmıyorsa belediye bütçesinden 3 yıl senelere sari projeyle o köprüyü gerçekleştireceğiz, trafik sorununu çözeceğiz" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu, X hesabından yaptığı videolu açıklamada, kenti ikiye bölen demiryolunun üzerine yapılan araç üst geçidinin, tüm çalışmalara rağmen neden hayata geçirilemediği hakkında bilgilendirme yaptı. Bakkalcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Göreve gelir gelmez kent içlerine köprü yapma görevi olan Devlet Demiryolları'yla direkt irtibata geçtik. ve şehrin içinde bu gün yaya alt geçidinin olduğu yere eski kaymakamlık lojmanından otogara doğru inecek köprünün yapımına karar verdik. Projesi belediyemizce yaptırılacak, yapımı Devlet Demiryolları'nca yapılacaktı. Derhal uzman bir firmayı ihale ile tespit ederek projeye başladık. Aralık 2020 tarihinde projenin ön halini onaya sunduk Devlet Demiryolları'na. Ocak ve martta yazdıkları yazılarla kotları ve eğimleri uygun bulmadıklarını belirttiler. Proje firması bunları revize ederek, Haziran 2021 tarihinde son halini Devlet Demiryolları'nın onayına sunduk. Beklemeye başladık, Eylül 2021 tarihinde konunun Karayollarınca incelendiğinin yazısı geldi. Ama Kasım 2021'de şok bir yazıyla artık Temmuz 2021 tarihinden itibaren Devlet Demiryolları'nın köprü yapma görevinin bittiğini söylediler. Ama biz yılmadık, tekrar yazı yazdık. Cevabını alamadık. Eğer sizlerin değerli oylarıyla yeniden göreve gelirsek; Allah yardımcımız olursa, yeni dönemin dev projelerinden biri üst geçit olacaktır. Eğer Devlet Demiryolları yapmıyorsa belediye bütçesinden 3 yıl senelere sari projeyle o köprüyü gerçekleştireceğiz, trafik sorununu çözeceğiz."