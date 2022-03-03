Bozüyük Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

03.03.2022 17:55
Bozüyük Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

Bozüyük Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü. İlk gündem maddesi olan "Bozüyük Belediyesi Personel Anonim Şirketinin, yapılacak olağan genel kurulunda şirketin temsil ve ilzamı için yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi konusu" görüşülerek oy çokluğu ile karara bağlandı. Ardından Yeni Mahalle'de bulunan şüyulu bir parselin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde yer alan "Bozüyük 4 Eylül Mahallesi Metristepe Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 02.11.2021 tarihli dilekçesine istinaden; Uygulama imar planında cami alanında kalan Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı, Yeni Mahalle 1507 ada 1 parselde inşa edilecek olan cami ile ilgili; plan, proje, yapım, tahsis gibi tüm konularla alakalı olarak gerçek, tüzel kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili her türlü sözleşme, protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na verilmesi talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ardından Çarşı Mahalle'de yapılması istenen plan değişikliği talebi oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. Toplantının devamında Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek oy çokluğu ile karara bağlandı. Toplantının sonunda ise Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlara tek tek söz vererek istek ve taleplerini dinledi. - BİLECİK

Bozüyük Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı
Bozüyük Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı
Bozüyük Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika


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