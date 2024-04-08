Bozüyük Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Bozüyük Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını yaptı.

İlk Belediye Meclisi 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde tekrar Bozüyük Belediye Başkanı seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yeni seçilen meclis üyeleri yerlerini alırken, 12 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantı; Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gündemin 1. Maddesinde yer alan Belediye Meclis Başkan Vekili Seçimi kapalı oylama usulü ile yapılarak 1. Başkan Vekilliğine İsmail Özcan, 2. Başkan Vekilliğine de Hakan Cengiz seçildi. Ardından kapalı oylama usulü ile Belediye Meclisi katip üyeliklerine Seda Saitoğlu ve Cenkhan Acder, Belediye Encümen üyeliğine Sezai İnci ve İsmail Serdar Çaldemir seçildi. Ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 5 kişiden oluşması açık oylama yapılarak kabul edilirken Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Fikret Ayhan Hitit, Cenk Osman Şenol, Zülfiye Yalçın Öney, Ayşe Nur Turan ve Adnan Özel seçildi. Gündemin 5. Maddesinde yer alan İmar Komisyonu'nun 5 kişiden oluşması açık oylama yapılarak kabul edilirken İmar Komisyonu Üyeliğine Mustafa Arda, Sevgi Erdem, Seçkin Aslan, Merve Ünsal ve Volkan Atalay seçildi. Ardından belediyeler birliklerine yapılan üyelik seçimleri açık oylama usulü ile yapılarak Marmara Belediyeler Birliği'ne İsmail Özcan, Tarihi Kentler Birliği üyeliğine İsmail Serdar Çaldemir, Bilecik Belediyeler Birliği üyeliğine Seçkin Aslan, İç Anadolu Belediyeler Birliği üyeliklerine de Sezai İnci ve Fikret Ayhan Hitit seçildi. Meclis toplantısında daha sonra Belediye Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından okunarak meclis bilgilendirildi. Gündemin 11. Maddesinde yer alan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu görüşüldü. Görüşme sırasında oturuma 1. Başkan Vekilli İsmail Özcan başkanlık yaparken rapor görüşme sırasında hazır bulunan Meclis Üyelerince oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda son olarak gündemin 12. maddesinde yer alan belediyede istihdam edilen kamu görevlisi personele, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32.maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi'nin yenilenmesi için Belediye Başkanı'na Belediye Meclisi'nden yetki verilmesi, sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapılmasına ve sözleşme metni imzalanabilmesi için Belediye Başkanı olarak yetki verilmesi talebi görüşülerek kabul edildi. - BİLECİK