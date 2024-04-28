Bozüyük Belediye Tiyatrosu 2023-2024 Sezonunda 4 Farklı Oyunla Seyirciyle Buluştu - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Tiyatrosu 2023-2024 Sezonunda 4 Farklı Oyunla Seyirciyle Buluştu

Bozüyük Belediye Tiyatrosu 2023-2024 Sezonunda 4 Farklı Oyunla Seyirciyle Buluştu

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, 2023-2024 3'üncü Tiyatro Sezonu'nda Hayat Gazinosu, Macbeth Abla, Kalbimdeki Pervane ve Ayrılık adlı 4 farklı oyunla toplam 11 bini aşkın seyirciye ulaştı. Oyunlar, profesyonel oyuncuların performansıyla sanatseverler tarafından keyifle izlendi.

28.04.2024 12:36  Güncelleme: 12:51
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Bozüyük Belediye Tiyatrosu 2023-2024 3'üncü Tiyatro Sezonu'nda Hayat Gazinosu, Macbeth Abla, Kalbimdeki Pervane ve Ayrılık adlı 4 farklı oyun ve 30 temsille toplam 11 bini aşkın seyirciye ulaştı.

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun profesyonel oyuncuları aratmayan bir oyunculukla sahnelediği oyunun her gösterimi sanatseverler tarafından keyifle izlendi. 2023-2024 tiyatro sezonunu her gösterimini kapalı gişe oynayan "Macbeth Abla" ile kapayan Belediye Tiyatrosu, yeni sezonda da Bozüyüklülere tiyatroyu sevdirmeye ve birbirinden güzel oyunlarla tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Tiyatrosu 2023-2024 Sezonunda 4 Farklı Oyunla Seyirciyle Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Tiyatrosu 2023-2024 Sezonunda 4 Farklı Oyunla Seyirciyle Buluştu - Son Dakika
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