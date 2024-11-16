Bozüyük Belediyesi Ara Tatil Atölyeleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Ara Tatil Atölyeleri Yoğun İlgi Gördü

Bozüyük Belediyesi Ara Tatil Atölyeleri Yoğun İlgi Gördü

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde gerçekleştirilen ara tatil atölyeleri, çocuklar ve gençler için eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu. Geliştirici Drama, Beden Perküsyon, Kolaj ile Afiş Tasarımı, Taş Boyama ve Pizza Atölyesi gibi etkinlikler, katılımcılara hem sosyalleşme hem de sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı verdi.

16.11.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde gerçekleştirilen ara tatil atölyeleri yoğun ilgi gördü. Kasım ayındaki 1 haftalık tatilde çocuklara ve gençlere yönelik olarak yapılan atölyelerde öğrenciler kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılarak, hem eğlendi hem de öğrendi.

Çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayan Sanatevi ara tatil atölyeleri "Geliştirici Drama Atölyesi" ile başladı. 10 yaş ve üzerindeki öğrencilerin katılım sağladığı atölye çalışması Geliştirici Drama Eğitmeni Göksel Kart'ın eğitmenliğinde 4 öğrenci grubu ile yapılırken çocuklar bu atölye çalışması ile Geliştirici Drama ile tanışarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Belediye Sanatevi ara tatil atölyeleri eğlenceli ve geliştirici bir müzik uygulaması olan "Beden Perküsyon Atölyesi" ile devam etti. 14 ve 15 yaş üzerindeki öğrencilerden oluşan 3 farklı öğrenci grubu ile Beden Perküsyon Eğitmeni Göksel Kart'ın eğitmenliğinde yapılan atölye çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu. "Kolaj ile Afiş Tasarım Atölyesi"nde Seda Çetinsoylu'nun eğitmenliğinde, 6 ve 8 yaş üzerindeki öğrenciler hayal güçlerini ve yeteneklerini kullanarak yeni tasarımlar oluşturdular. Bozüyük Belediyesi Sanatevi Eğitmeni Esin Özyetkin'in nezaretinde yapılan "Taş Boyama Atölyesi"nde 5,6 ve 8 yaş üzerindeki çocuklardan oluşan öğrenci grupları çalışmalarını büyük bir özenle gerçekleştirirken keyifli dakikalar geçirdi. Sanatevi ara tatil atölyeleri özel bireyler ve ebeveynleri için düzenlenen "Pizza Atölyesi" ile sona erdi. Etkinliğin sonunda özel bireyler kendi elleriyle hazırladıkları pizzaları aileleri ile paylaştılar.

1 haftalık ara tatil boyunca devam eden atölyelerde öğrenciler tatillerini en iyi şekilde değerlendirirken kendi yaşıtlarıyla güzel vakit geçirdi, birbirinden değerli atölye çalışmalarında eğlenerek öğrendi ve unutulmaz anılar biriktirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Ara Tatil Atölyeleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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