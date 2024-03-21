Bozüyük Belediyesi \'Baharın Renkleri\' etkinliği düzenledi

Bozüyük Belediyesi tarafından '21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla "Baharın Renkleri" başlıklı etkinlik düzenlendi.
Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde '21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel gerçekleştirilen "Baharın Renkleri" etkinliğinde öğrenciler, Bozüyük Belediyesi Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin'in gözetiminde farklı teknikler ve malzemeler kullanarak resim çalışması yaptı.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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