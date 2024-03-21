Bozüyük Belediyesi 'Baharın Renkleri' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Belediyesi 'Baharın Renkleri' etkinliği düzenledi

Bozüyük Belediyesi \'Baharın Renkleri\' etkinliği düzenledi

Bozüyük Belediyesi tarafından '21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla düzenlenen 'Baharın Renkleri' etkinliğinde öğrenciler resim çalışması yaptı.

21.03.2024 18:31  Güncelleme: 18:36
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Bozüyük Belediyesi tarafından '21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla "Baharın Renkleri" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde '21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel gerçekleştirilen "Baharın Renkleri" etkinliğinde öğrenciler, Bozüyük Belediyesi Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin'in gözetiminde farklı teknikler ve malzemeler kullanarak resim çalışması yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi 'Baharın Renkleri' etkinliği düzenledi - Son Dakika

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