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Bozüyük Belediyesi Durakları Temizliyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, BOZTRAM Nostaljik Tramvay İstasyonlarında durak yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Durakların iç zeminleri yıkanarak daha hijyenik hale getiriliyor ve camları temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Ayrıca cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmaları da devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Durakları Temizliyor
27.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 16:40
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Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilen durak yıkama çalışmaları BOZTRAM Nostaljik Tramvay İstasyonlarında devam ediyor.

Belediye ekiplerince ilçe genelinde düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları dahilinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı ve açık durakların iç zeminleri yıkanarak daha hijyen bir hale getirilirken durakların camları da iç ve dış cepheleri olmak üzere temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Çalışmalar dahilinde BOZTRAM istasyonları da yıkanarak temizleniyor ve daha hijyen bir hale getiriliyor.

Vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından özenle yapılan çalışmalarda ayrıca cadde ve sokaklardaki çöp toplama, konteyner yıkama ve ilaçlama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği çalışmaları da kesintisiz olarak devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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