Bozüyük Belediyesi Gençlik Doğa Kampı Başlıyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Gençlik Doğa Kampı Başlıyor

Bozüyük Belediyesi Gençlik Doğa Kampı Başlıyor

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, öğrencileri aileleri ile birlikte Gençlik Doğa Kampı'na uğurladı. Kamp süresince öğrencilere çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenlenecek.

05.09.2024 09:52  Güncelleme: 09:53
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Gençlik Doğa Kampı"na katılacak öğrencileri aileleri ile birlikte kamp alanına uğurladı.

Bozüyük Belediyesi ve AKUT işbirliği ile düzenlenen "Gençlik Doğa Kampı" Türbin Mesire yerinde başlıyor. 4 Eylül Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeni ile Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4-5-6-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 3 gece 4 gün sürecek olan kamp etkinliği için gerekli tüm hazırlıklar ve ekipman temini Bozüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Kampa katılacak öğrenciler aileleri ile birlikte heyecanla Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ne geldi. Burada öğrenciler ve aileleri ile görüşen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, öğrencilerle tek tek ilgilenerek kampta kullanacakları malzemeleri teslim etti ve öğrencileri aileleri ile birlikte kamp alanına uğurladı.

Kamp alanına ulaşan öğrenciler, kamp malzemelerini teslim aldıktan sonra çadır kurulumu ve temel kampçılık eğitimi alarak çadırlarını kendileri kurdular. Çadırlara yerleştikten sonra kamp etkinliklerine başlayan öğrenciler 3 gün boyunca; Deprem Bilinçlendirme Semineri, Akran Zorbalığı Eğitimi, Paracord Atölyesi, Zipline parkuru, doğa yürüyüşü, temel yangın eğitimi, doğada spor oyunları, drama etkinliği ve çeşitli eğlenceli etkinliklere katılacaklar. Kamp Cumartesi günü yapılacak aile buluşması ve sertifika töreni ile sona erecek. 14 yaş grubu 24 öğrencinin katıldığı kamp etkinliğinde öğrencilere profesyonel AKUT personeli nezaret edecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Gençlik Doğa Kampı Başlıyor - Son Dakika

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