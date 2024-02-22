Bozüyük Belediyesi Peyzaj Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Belediyesi Peyzaj Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi Peyzaj Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi, ilçenin daha düzenli bir görünüm kazanması için başlattığı peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlık içerisinde ağaç budama ve temizlik çalışmaları yaparken, diğer bölgelerde de bordür, taş döşeme ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

22.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin daha düzenli bir görünme kavuşturulması amacıyla başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarlık içerisinde başlatılan ağaç budama çalışmaları sürüyor. Ekipler bir taraftan ağaçları budarken diğer taraftan da mezarlık içerisinde çıkan yabani bitkileri keserek ağaç dalları ile birlikte temizliğini yapıyor. Ekipler, Çarşı Mahalle Tepebaşı Sokak'ta bordür ve taş döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor, Yenidoğan Mahallesi yeni TOKİ bölgesinde ise kaldırım ve bordür çalışması yapıyor.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Peyzaj Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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