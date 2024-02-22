Bozüyük Belediyesi Peyzaj Çalışmalarına Devam Ediyor

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Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin daha düzenli bir görünme kavuşturulması amacıyla başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarlık içerisinde başlatılan ağaç budama çalışmaları sürüyor. Ekipler bir taraftan ağaçları budarken diğer taraftan da mezarlık içerisinde çıkan yabani bitkileri keserek ağaç dalları ile birlikte temizliğini yapıyor. Ekipler, Çarşı Mahalle Tepebaşı Sokak'ta bordür ve taş döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor, Yenidoğan Mahallesi yeni TOKİ bölgesinde ise kaldırım ve bordür çalışması yapıyor.