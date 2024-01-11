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Bozüyük Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti

Bozüyük Belediyesi, üç ayların başlangıcı ve yılın ilk kandili olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere giderek ibadetlerini yapan vatandaşlara kandil şekeri dağıttı. Dağıtım esnasında Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun kandil kutlaması ve selamları da iletilerek, çocuklar en çok sevinç duydu.

Bozüyük Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti
11.01.2024 - 23:51,
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Bozüyük Belediyesi, üç ayların başlangıcı ve yılın ilk kandili olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük'te Regaip Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlid şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun kandil kutlamasını ve selamlarını da iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan ikramlar vatandaşlar tarafından ilgi görürken şeker ikramı en çok çocukları sevindirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti - Son Dakika


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