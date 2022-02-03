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Bozüyük Belediyesi 'Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi 'Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı

03.02.2022 17:12
Bozüyük Belediyesi 'Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı

Bozüyük Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 5 gündem maddesi görüşüldü. İlk gündem maddesinde; kalkınma ajansının açık bulunan 2022 yılı Mali Destek Programları, 2022 yılı Teknik Destek Programları, 2022 yılı Fizibilite Destek Programlarına, AB Hibe Programlarına, yurt dışı ülkelerin hibe programları kapsamındaki hibe teklif çağrıları ile Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarının, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşvik kapsamındaki proje karşılığı hibe ve destek programlarına proje sunulmasına ve talebin başarılı olması durumunda faaliyetin uygulanmasına, sunulan faaliyette kurum/ kuruluşumuzu temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalama hususunda Belediye Başkanı Mehmet Talat BAKKALCIOĞLU' na yetki verilmesi konusu görüşüldü. Karar oy birliği ile alınarak, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu imza yetkilisi oldu. 2'inci Madde de Mülkiyeti ve tasarrufu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait; Kasımpaşa Mahallesi'ndeki açık yüzme havuzunun Bozüyük Belediyesine 1 yıllığına tahsisi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. 3'üncü madde de 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin f bendi gereğince, Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmelerinde satılan meşrubat alış fiyatlarında meydana gelen artışlar sebebiyle, işletmelerde satılacak olan ürünlerin fiyatları konusunun görüşülmesi oy birliği ile plan bütçe komisyonuna sevk edildi. 4'üncü madde de ise Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek oy birliği ile karar alındı. Meclisin 5'inci ve son maddesinde ise Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilen konuların Belediye Meclisinde konuşulmasının ardından, 'Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı' sona erdi. Toplantının ardından Belediye Meclis Salonunda bulunan muhtarlara söz verilerek, talepleri ve belirttikleri hususlar Başkanlıkça cevaplandı. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi 'Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı
Bozüyük Belediyesi 'Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı
Bozüyük Belediyesi 'Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı

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Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, Avrupa Birliği, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi 'Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi 'Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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