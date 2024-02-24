Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Yoğun İlgi Gördü

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun sahne aldığı "Diyardan Diyara" konser programı, türküseverler tarafından yoğun ilgi gördü.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilen konser programında, Aydın, Çorum, Muğla, Eskişehir, Sivas, Erzurum gibi 22 farklı yöreye ait 22 türkü, solo ve koro olarak seslendirildi. Türküseverler, kimi zaman hüzünlü kimi zaman neşe dolu ezgilere eşlik ederek, unutulmaz bir gece yaşadı.
Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, konserin 2. bölümünde koro tarafından yapılan sürprizle sahneye çağırıldı. Bağlama eğitmeni ve koro şefi Mehmet Uysal, Başkan Bakkalcıoğlu'na Türk Halk Müziği çalışmalarına vermiş olduğu destek dolayısıyla plaket takdim etti. Ardından Uysal'ın öğrencisi ve koro şefi Senanur Kale, Başkan Bakkalcıoğlu'na üzerinde bir Bozüyük türküsü olan 'Keten Gömlek En Olur'un (Ketenim Var Üç Enden) notaları ile koro elemanlarının imzalarının bulunduğu anı tablosunu hediye etti.
Başkan Bakkalcıoğlu, duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi:
"Sevgili müziksever hemşehrilerim, dostlarım. Şimdi bu binanın olduğu yerde bizim geçmişteki büyüklerimizin yaptığı 600 kişilik sinema salonu olan bir yapı vardı, eskiler iyi bilirler. Ama şu anda burası 350-400 kişi arasında alıyor ve hep ayakta kalınıyor, geri dönüyor insanlarımız. Çok etkinliklerimiz var, sanatı çok öne çıkaralım istedik. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, tiyatromuz var, sporda etkinliklerimiz var. Artık buralar yetmiyor. Ben geçen sevgili Murat'ın konseri sırasında burada söylemiştim, 1000 kişilik güzel bir şöyle komple bir kültür merkezi yapalım diye, göreve gelirsek inşallah bunu yapmaya çalışacağız. Mehmet Hocam çok sağ olun, sizi kutluyorum. Şimdi Mehmet Hoca ile Murat Hoca Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği'nde çok güzel çalışmalar yapıyorlar. 29 Ekim'de çok güzel bir konserimiz de olmuştu. Mehmet Hocam bakın Sena Nur'u yetiştiriyor, burada genç çocuklarımız oturuyor, bunların hepsini Mehmet hocam yetiştirdi, harikalar. Koromuzun bütün elemanları Bozüyüklü, Bozüyük'ün gönüllü gelen insanları. Bu harika bir şey, bu çok güzel bir şey. Sanata, müziğe değer vermeyi inşallah sürdüreceğiz. Bozüyük'te müziğin sesi kısılmasın, müziğin sesi eksik olmasın."
Bakkalcıoğlu, konuşmasının ardından koro ile birlikte 'Keten Gömlek En Olur' türküsünü seslendirdi.
Koronun 2. bölümü tamamlamasının ve seyircinin yoğun alkışlarının ardından tekrar sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu, gecede emeği geçen herkese teşekkür etti; bağlama ustası ve koro şefi Mehmet Uysal'a, koro şefi Sena Nur Kale'ye ve programın sunucusu Mete Ayaz'a plaket takdim etti.
Başkan Bakkalcıoğlu koronun en eski üyelerine çiçek takdiminde bulunurken, koronun bağlama çalan en küçük üyesine de akıllı saat hediye etti.
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