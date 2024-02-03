Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından hazırlanan Zeki Müren ve Şükrü Tunar Sergisi, Bozüyüklü sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda hazırlanan serginin açılış töreni, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, eski Bakan Bahattin Şeker, Sanat Güneşi Zeki Müren'in ailesi Özlem Güner ve eşi İlknur Güner, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu ve sanatseverlerin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Başkan Bakkalcıoğlu, törende ülkenin sanat tarihine damga vurmuş 2 değerli sanatçı Zeki Müren'i ve söz yazarı Şükrü Tunar'ı rahmet ve minnetle andı. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca her zaman sanatın ve sanatçının yanlarında olduklarını belirterek, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese ve özellikle katılımları nedeni ile Zeki Müren'in ailesi Özlem Güner ve eşi İlknur Güner'e teşekkür etti.
Özlem Güner de Bozüyük'te böyle güzel bir etkinliğin gerçekleştirilmesi ve akşam yapılacak konser programı ile ilgili olarak duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim onur gecemiz bunlar ve sizler olmasanız, sanatseverler olmasa bu geceler hiç olmaz ve sanatsever başkanlar olmasa gerçekten olmaz. Ama bu kadar gülümseyen bir Bozüyük gördüğümüz için ben ve eşim çok mutluyuz gerçekten" diyerek, teşekkür etti.
Daha sonra Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler sergiyi gezerek, sergilenen objeler hakkında bilgi aldılar. Özlem Güner, kendi yazdığı "Masal Tadında" adlı kitabını Başkan Bakkalcıoğlu'nun eşi Merih Bakkalcıoğlu'na hediye etti.
Açılış töreninin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, anı defterini imzalayarak, şu notu yazdı:
"Ülkemizin mihenk taşı, nadir sanatçılarından rahmetli Zeki Müren'i anmanın Bozüyük'te onun yaşam parçalarını birleştirerek halkımızla buluşturmanın onurunu taşıyorum, rahmetliyi minnetle saygıyla anıyorum."
2 gün boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak Bozüyük Belediyesi Zeki Müren ve Şükrü Tunar Sergisi'nde Zeki Müren ve Şükrü Tunar'ın fotoğrafları, albüm kapakları, el yazıları, kullandıkları eşyalar, Zeki Müren'in film afişleri ve sahne kostümleri gibi özel objeler sergilenirken; sergi salonunda, ziyaretçilerin anı fotoğrafı çekebilecekleri özel bir fotoğraf köşesi de bulunuyor.
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