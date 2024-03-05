Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Getirdi - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Getirdi

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. lige çıktı. Takım, şampiyonluk kupasını Bozüyük Belediye Başkanı'na getirerek teşekkür etti.

05.03.2024 10:16  Güncelleme: 11:24
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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde Bozüyük'ü başarıyla temsil eden, şampiyon olarak 1. lige çıkan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasını, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na getirerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'ni bu yıl şampiyon olarak tamamlayan ve 1. lige yükselen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın antrenörü, voleybolcular ve teknik ekip Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Şampiyonluk kupasını Başkan Bakkalcıoğlu'na getirerek, takıma ve kulübe desteklerinden dolayı teşekkür eden sporcular ve kulüp yöneticileri, 1. lige yükselmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Başkan Bakkalcıoğlu da takımın şampiyon olarak 1. lige çıkması ile ilgili olarak, "Bizim için büyük bir mutluluk. Ortada takdir edilmesi gereken güzel bir başarı var. 1. ligde Bozüyük'ü temsil edecek olmanız Bozüyük'ümüz için gurur verici. Bizlere bu gururu yaşatan 'Bizim Kızlar'ımızı ve teknik heyeti bir kez daha tebrik ediyorum. Biz Bozüyük Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Getirdi - Son Dakika

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