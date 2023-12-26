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Bozüyük Belediyesi Yeşil Alanlarda Temizlik ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Yeşil Alanlarda Temizlik ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Yeni park yapımı, refüj güllerinin budanması, hasarlı bank ve kamelyaların onarımı gibi çalışmalar gerçekleştirilirken, Türbin Mesire yerinde de kışa hazırlık yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Yeşil Alanlarda Temizlik ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor
26.12.2023 - 18:00,
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Bozüyük Belediyesi tarafından yeşil alanlarda sürdürülen temizlik ve bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki yeşil alanlardaki çalışmalarını farklı noktalarda sürdürüyor. Ekipler bir taraftan ilçeye yeni yeşil alan ve park kazandırılması amacıyla Bahçelievler Mevkii'nde yapımına başladıkları yeni parktaki çalışmalarına toprak tesviyesi ile devam ederken diğer taraftan da ana cadde üzerindeki refüjlerde bulunan gülleri buduyor. Park ve bahçelerden kış öncesinde toplanan hasarlı bank ve kamelyalar belediye bünyesindeki atölyelerde bakım ve onarımları yapılarak boyanıyor. Ayrıca Türbin Mesire yerinde yapılan çalışmalarda da yaprak temizliği ve genel temizlik yapılarak, alan kışa hazırlandı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Yeşil Alanlarda Temizlik ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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