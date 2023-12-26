Bozüyük Belediyesi Yeşil Alanlarda Temizlik ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından yeşil alanlarda sürdürülen temizlik ve bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki yeşil alanlardaki çalışmalarını farklı noktalarda sürdürüyor. Ekipler bir taraftan ilçeye yeni yeşil alan ve park kazandırılması amacıyla Bahçelievler Mevkii'nde yapımına başladıkları yeni parktaki çalışmalarına toprak tesviyesi ile devam ederken diğer taraftan da ana cadde üzerindeki refüjlerde bulunan gülleri buduyor. Park ve bahçelerden kış öncesinde toplanan hasarlı bank ve kamelyalar belediye bünyesindeki atölyelerde bakım ve onarımları yapılarak boyanıyor. Ayrıca Türbin Mesire yerinde yapılan çalışmalarda da yaprak temizliği ve genel temizlik yapılarak, alan kışa hazırlandı.