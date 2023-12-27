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Bozüyük Belediyesi Yeşil Alanlarda Temizlik ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Yeşil Alanlarda Temizlik ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Yeni park yapımı, güllerin budanması, hasarlı bank ve kamelyaların onarımı gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Türbin Mesire yerinde de genel temizlik yapılarak kışa hazırlık yapılıyor.

Bozüyük Belediyesi Yeşil Alanlarda Temizlik ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor
27.12.2023 - 10:06,  Güncelleme: 10:08
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Bozüyük Belediyesi tarafından yeşil alanlarda sürdürülen temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri ilçe genelindeki yeşil alanlardaki çalışmalarını farklı noktalarda sürdürüyor. Ekipler bir taraftan ilçeye yeni yeşil alan ve park kazandırılması amacıyla Bahçelievler Mevkii'nde yapımına başladıkları yeni parktaki çalışmalarına toprak tesviyesi ile devam ederken bir taraftan da ana cadde üzerindeki orta refüjlerde bulunan güllerin budanması çalışmalarını gerçekleştiriyor. Park ve bahçelerden kış öncesinde toplanan hasarlı bank ve kamelyalar belediye bünyesindeki atölyelerde bakım ve onarımları yapılarak boyanıyor. Ayrıca Türbin Mesire yerinde yapılan çalışmalarda da yaprak temizliği ile birlikte genel temizlik yapılarak mesire alanı kışa hazırlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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