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Bozüyük CHP İlçe Başkanlığı, belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adaylarını tanıttı. Toplantıda, gelecek dönem için üç projesini açıklayan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Park yapmak, yol yapmak, altyapı yapmak, temizlik. Bunlar belediyenin asli görevleridir. Bunlara proje demek yanlıştır. Proje dediğin kalıcı olacak, sürdürülebilir olacak, kente dokunduğunu hissettirecek şeylerdir" dedi.

Bozüyük CHP İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Düğün Salonu'nda belediye meclis üyesi adayları ve il genel meclis üyesi adaylarının tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı.

Toplantıda ilk olarak CHP Bozüyük İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, tüm misafirlerine 'hoş geldiniz' diyerek kısa bir konuşma yaptı. İlçe Başkanı Akçasoy, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında 2024 yerel seçimlerin Bozüyük ilçemizde startını vermek istiyoruz. İl ve belediye genel meclisi listelerini hazırlarken yönetimle birlikte çok titiz çalışmalar gerçekleştirdik. Belediye meclisinde de Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte çok titiz, çok güzel karşılıklı istişarelerle liste hazırladık. Emin olun ki göreceğiniz listede değerli adaylarımızı buraya çağıracağız. Sanki şampiyonlar ligi. Nereden baksanız mükemmel bir liste hazırlandığına inanıyoruz ve güveniyoruz. ve diyoruz ki iyi ki varız, iyi ki Cumhuriyet Halk Partiliyiz."

Başkan Bakkalcıoğlu da 2019 yılındaki seçimlerde kullanılan seçim müziğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"2019'da göreve geldik, sokaklarda her yerde bu şarkıyı çalarak kadınlarımız gençlerimiz dolaştı ve seçildik. 5 yıl hizmet ettik Bozüyük'e. Bu 5 yılda yaptıklarımızı size biraz önce dağıttığımız bu kitapçıkta özetlemeye çalıştık. Sevgili yol arkadaşlarım biz kalıcı, geleceğe, gelecek kuşaklara kalacak şeylere proje diyerek çalıştık. Bir düzine 12 tane, 12 dev projemiz vardı. Bu kitapta hepsi var. Park yapmak, yol yapmak, altyapı yapmak, temizlik. Bunlar belediyenin asli görevleridir. Bunlara proje demek yanlıştır. Proje dediğin kalıcı olacak, sürdürülebilir olacak, kente dokunduğunu hissettirecek şeylerdir. Bu kitapları okumanızı, dağıtmanızı istiyorum. Kadınlarımız, gençlerimiz bizim en kıymetli varlıklarımız. Tabii çocuklarımız, gençlerimiz. ve kadınların bu çalışmalar sırasında binlerce basılı bu kitapçığı her yere dağıtmasını istiyorum. Biz belki birileri gibi şov yaparak bunları anlatamadık, anlatamıyoruz ama bunlardan yararlanan hemşehrilerimizin karşılığını verdiğini ve bunların değerini bildiğini hissediyorum.

Geçen dönem yapma vaadi verdiğimiz bazı projelerimizi de ne yazık ki yapamadık, sebebi yaptırılmadığı için. Bir tanesini biliyorsunuz yayınladım. Bozüyük'e dev bir akciğer yapalım dedik, BOZPARK yapalım dedik, yola çıktık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan kamu yararı kararı aldık, Tarım Bakanlığı burası tarım arazisi, o paylaştığım videoda yerini de görüyorsunuz. Bozüyük içinde, eğer oraya biz park yapmazsak gelecek dönemlerde birileri orayı binalarla doldurabilir. İşte bunu bu süreci yaşarken bu kamulaştırılması gereken alanda kamulaştırmaya zaman kalmadı. Tekrar seçilirsek Allah yardımcımız olur Bozüyük halkı bizi seçerse bu BOZPARK'ı yapacağız arkadaşlar. Şimdi diyecekler ki nasıl? Hem yapamadın, gene yaptırmazlar. Öyle değil arkadaşlar, onun yolunu da biz biliyoruz. Gelir gelmez başlayacağız, görevimizin 3 veya 4 yılında BOZPARK'ı kullanmaya başlayacağız.

İkincisi üst geçit sorunu var Bozüyük'ün, üst geçit sorununu da çözelim istedik. Gelir gelmez devlet kurumlarıyla görüştük. Yeşilkent girişine bir köprü yapmışlar, şehrin doğu girişine, batıda mezbahanın oraya da bir tane yapıp Bozüyük'ün içini komple kapatmayı planlıyorlardı. Dedik 'Bu böyle olmaz, şehir içindeki trafiğe katkı verecek bir yere yapalım' neresi? yaya alt geçidinin olduğu yer, üstten kentten girdiğinizde otogara inebileceğiniz. Anlaştık, projelerini yaptık, biz yapamayız dediler, biz yaptırdık belediye olarak, her şeyi tamamladık. 2021 yılı bahar aylarında projeyi sunduk, çok engeller oldu ama sunduk. Beklemeye geçtik, Eylül ayında 2021'in yani bunu bütün kurumlara dağıttık işte DSİ, karayollarına inceleniyor dediler. İyi, Kasım ayı aralık ayı arasıydı bir yazı geldi, 'Yapmıyoruz' dediler arkadaşlar. 2022 yılı dayanmış, yatırım büyük bir yatırım, O da o şekilde kaldı. Tekrar uğraştık ama olmadı, işte tekrar göreve gelirsek belediye bütçesiyle onlara sormadan yapacağız arkadaşlar.

Bugün burada bir üçüncü dev projemizi açıklayacağım. Daha devamında yapacaklarımızı hep paylaşacağım birlikte. Kentin içerisinde kaldı Küçük Sanayi çarşılarımız, Yeni Sanayi Çarşısı da öyle onu değiştirmek mümkün değil. Eski Küçük Sanayi çarşımızı ilaveler de yaparak en az 200 iş yerinin olduğu, kente bir küçük sanayi ve ticaret merkezi yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu hafta içinde kooperatif kuruldu, Sanayici, küçük sanayici arkadaşlarımızla onlarla burada bir toplantı yapacağız. Daha kurucular var, üyeleri yazmadılar not alıyorlar. 400 kadar başvuru varmış. Tabii hepsi gelecekse daha da büyüyebiliriz, burada toplanacağız, ben üç bölgede yer belirledim, bunu bir ben biliyorum, en yakınlarımda bilmiyor. Bu konuları söyleyince rantçılar gidip oraları kapatmaya çalışıyorlar, onun için anlatmıyorum, onlara da söyleyeceğim. Göreve gelince en büyük üçüncü projemiz o olacak kentin içinden bu küçük sanayiyi çıkaracağız.

Biraz sonra Belediye Meclis Üyelerimiz ve İl Genel Meclis Üyelerimizle tanışacağız, çok güzel alt kuşaktan gençten orta kuşağa kadar yüzün üzerinde sayıyı tam bilemiyorum yeni üyemiz var, gönüllü olarak geldi hepsi, buraya çıkacaklar, onlara rozetlerini takacağız. Buraya çıkacak bu üyelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gönderilerek üye kayıtları yapıldı arkadaşlar, yapılacak değil yani yapıldı bunu belirtmek isterim. Güzel bir dönemimiz olsun istiyorum, Allah yolumuzu açık etsin, Allah yardımcımız olsun. Seçmenimize her yerden birlikte ulaşacağız, kadınlarımızın, gençlerimizin bu çalışmadaki desteği bizim için çok önemli. Tabii bütün insanlarımızın ki önemli, birlikte hep birlikte başaracağız. Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim böyle sloganlarımız da olacak göreceksiniz 'Onlar konuşur konuşur yine biz yaparız' arkadaşlar, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."

Bakkalcıoğlu'nun konuşmasının ardından Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtılarak partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.