Bozüyük İlçe Mezarlığında Temizlik ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bozüyük İlçe Mezarlığında Temizlik ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Bozüyük İlçe Mezarlığında Temizlik ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe mezarlığında başlatılan merdiven yapımı, genel temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde mezarlık genelinde yapılan çalışmalar ile mezarlık içerisi temiz ve bakımlı hale getiriliyor.

31.05.2024 12:03  Güncelleme: 12:06
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Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe mezarlığında başlatılan merdiven yapımı, genel temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük ilçe mezarlığında düzenli aralıklarla temizlik çalışması yapan Bozüyük Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesinde mezarlık genelinde genel bakım ve temizlik çalışmalarına başladı. Kış aylarının ardından havaların ısınması ile birlikte çalışmalara hız veren ekipler çalışmalar kapsamında sırt tırpanı ile ot temizliği yaparken mezarlık içerisindeki yollar da yol süpürme aracı ile süpürülerek temizleniyor. Ayrıca mezarlığın dik bölgelerinde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan merdiven yapım çalışması devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile mezarlık içerisinin temiz ve bakımlı olmasını sağlıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük İlçe Mezarlığında Temizlik ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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